Режим экономии: доходы жителей Пензенской области заметно упали

08.12.2022 | 11:22

В Пензенской области в третьем квартале 2022 года реальные располагаемые денежные доходы жителей заметно снизились, а расходы возросли.

Расчет сделали специалисты Пензастата.

Доход одного человека в среднем составил 29 619 рублей. Это больше на 9,3% (на 2 530 рублей), чем в третьем квартале 2021 года.

Увеличение доходов в Пензастате объяснили ростом зарплат, социальных выплат и выручки от предпринимательской деятельности.

При этом реальные располагаемые денежные доходы на душу населения снизились на 6,1%.

Расходы увеличились на 14,1%. Подсчитано, что в среднем в месяц житель региона потратил 26 285 рублей. 82% из них - потребительские расходы, 11,1% - обязательные платежи и взносы, 0,7% - на прочие нужды.

Снижение реальных доходов означает, что пензенцы стали экономить. Они меньше покупают продуктов, планируют сократить траты на новогодние подарки, реже ходят в гости.