Обновлен участок дороги на подъезде к Кузнецку с восточной стороны

06.10.2025 | 09:15

В Пензенской области завершен ремонт дороги на подъезде к Кузнецку с восточной стороны. Участок протяженностью 5,5 км уже ввели в эксплуатацию, рассказали в региональном минстрое.

Несколько месяцев назад на отрезке выявили поперечные трещины и колейность покрытия, устранить которые с помощью ямочного ремонта было нельзя, поэтому асфальт решили обновить полностью.

Как только наступили благоприятные погодные условия, специалисты начали работу.

«Они уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировали обочины, провели обустройство дороги, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку», - рассказал специалист областного управления строительства и дорожного хозяйства Андрей Шорников.

В 2023 году на подъезде к Кузнецку с восточной стороны также реконструировали путепровод через железную дорогу.