С марта 2022 года почти каждый четвертый экономит на еде

28.11.2022 | 10:36

Практически каждый четвертый житель страны с марта экономит на еде. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, проанализироваврезультаты соответствующего опроса.

Среди тех, кто стал тратить меньше (а это 24%), 26% - люди в возрасте от 18 до 24 лет, 22% - от 35 до 44 лет.

Еще 11% россиян, по результатам исследования, ответили, что скорее согласны с тем, что начали больше экономить на еде. 51% опрошенных заявили, что не согласны или скорее не согласны.

Почти треть опрошенных (32%) также стала экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты.

В Пензенской области только за первые полгода 2022-го продукты подорожали на 15,2%. Отдельные стали стоить на 83,8% больше (морковь), 58,1% (яблоки).