Сетевое издание|18+|Понедельник|28 ноя 2022|11:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |

Общество

С марта 2022 года почти каждый четвертый экономит на еде

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Практически каждый четвертый житель страны с марта экономит на еде. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, проанализироваврезультаты соответствующего опроса.

Среди тех, кто стал тратить меньше (а это 24%), 26% - люди в возрасте от 18 до 24 лет, 22% - от 35 до 44 лет.

Еще 11% россиян, по результатам исследования, ответили, что скорее согласны с тем, что начали больше экономить на еде. 51% опрошенных заявили, что не согласны или скорее не согласны.

Почти треть опрошенных (32%) также стала экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты.

В Пензенской области только за первые полгода 2022-го продукты подорожали на 15,2%. Отдельные стали стоить на 83,8% больше (морковь), 58,1% (яблоки).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Экономите ли вы с марта на еде?

  • Загруза данных
  • Загруза данных
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте