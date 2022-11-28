С марта 2022 года почти каждый четвертый экономит на еде

Практически каждый четвертый житель страны с марта экономит на еде. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, проанализироваврезультаты соответствующего опроса.
Среди тех, кто стал тратить меньше (а это 24%), 26% - люди в возрасте от 18 до 24 лет, 22% - от 35 до 44 лет.
Еще 11% россиян, по результатам исследования, ответили, что скорее согласны с тем, что начали больше экономить на еде. 51% опрошенных заявили, что не согласны или скорее не согласны.
Почти треть опрошенных (32%) также стала экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты.
В Пензенской области только за первые полгода 2022-го продукты подорожали на 15,2%. Отдельные стали стоить на 83,8% больше (морковь), 58,1% (яблоки).
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