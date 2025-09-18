Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|15:08
Что делать, если вовремя не выдают зарплату?

Вопрос от интернет-пользователя

На работе постоянно задерживают зарплату, объясняют это финансовыми проблемами в организации. Но ведь меня это не должно волновать. Что делать?

Ответ специалиста

Не перечислять зарплату вовремя незаконно, за это грозит ответственность. Действовать нужно по-разному в зависимости от сроков задержки, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Если с оплатой вашего труда опаздывают менее чем на 15 дней, следует написать заявление в 2 экземплярах с требованием перечислить деньги и один отдать работодателю, на втором попросить поставить отметку о получении и оставить его себе.

Если спустя 15 дней со дня зарплаты ситуация останется прежней, направьте жалобу в трудовую инспекцию.

«Это можно сделать онлайн через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф» или лично в территориальной гострудинспекции. Инспекторы отреагируют на обращение и проведут расследование. Если нарушение подтвердится, работодателя могут оштрафовать», - отметили специалисты.

При этом после 15 дней задержки работу можно прекратить, пока зарплата не придет, уведомив об этом руководство в письменном виде. Однако такое право есть не у всех - например, оно отсутствует у госслужащих. Полный список содержится в статье 142 ТК РФ, сообщили эксперты.

Также работнику должны выплатить компенсацию за задержку - не менее 1/150 ключевой ставки Банка России, умноженных на сумму долга и на количество дней просрочки.

Кроме того, можно потребовать возмещения морального вреда. Если договориться о сумме не удастся, ее определит суд.

Образцы заявлений размещены на сайте «Онлайнинспекция.рф».

