Общество

Варикоз и тромбоз: когда игнорирование опасно для жизни

13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Эта дата напоминает о том, что болезни вен ног не только вопрос красоты и привлекательности, но и реальная угроза жизни.

Варикоз - хроническое заболевание, связанное с нарушением работы клапанов. Кровь застаивается, вены растягиваются, стенки вен воспаляются. Со временем формируются тромбы. Именно поэтому варикоз нельзя оставлять без внимания.

Первоначальные проявления - тяжесть, усталость в ногах, отеки, ночные судороги. Позже появляются выпирающие вены, уплотнения вен, изменения кожи. А конечный этап - тромбофлебит и тромбоз, которые могут привести к инвалидности и даже к смерти.

С возрастом сосуды теряют эластичность, клапаны работают хуже. Дополнительные факторы риска - сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, атеросклероз. Именно поэтому врачи советуют не откладывать обследование у флеболога: чем раньше выявлена проблема, тем легче ее решить.

Многие пациенты до сих пор представляют лечение варикоза как сложную операцию под наркозом и долгий реабилитационный период. Это заблуждение. В клинике «Варикоза нет» уже более 5 лет применяют эндовенозную лазерную коагуляцию (ЭВЛК) - современный метод, который заменил травматичные хирургические операции.

Варикоз и тромбоз: когда игнорирование опасно для жизни

Процедура длится 40-60 минут, проводится амбулаторно, без разрезов и швов, под местной анестезией. Лазер точечно «запаивает» пораженный сосуд, и кровь начинает циркулировать по здоровым венам. Пациент сразу встает с кушетки и возвращается домой на своих ногах. На следующий день можно жить в привычном ритме - работать, гулять, заниматься спортом.

Пациенту предлагают комплексное решение проблемы - от диагностики (УЗИ вен ног, консультация флеболога, постановка диагноза и разработка плана лечения) до контрольных осмотров. Каждый шаг делается под контролем УЗИ, что гарантирует максимальную точность и результат.

Октябрь - месяц борьбы с тромбозом в клинике «Варикоза нет». В это время здесь действуют выгодные предложения:

- консультация флеболога + УЗИ вен ног - всего 700 рублей;

- скидки до 30% на лазерное лечение варикоза;

- анализы, компрессионный трикотаж, контрольные осмотры у лечащего врача - в подарок (выгода до 15 000 рублей).

Записаться к флебологу и узнать подробности акций можно по телефону +7 (8412) 210-668. Адрес: г. Пенза, ул. Водопьянова, 1; сайт varikozanet58.ru.

Акция действует с 01.10.2025 по 31.10.2025. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «ВАРИКОЗА НЕТ», лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017.

Реклама. Заказчик - ООО «Варикоза нет», ИНН 5902044502.

