В Пензенской области насчитали 107 долгожителей

01.10.2025 | 15:12

В Пензенской области получают пенсии больше 45 000 жителей старше 80 лет. Среди них более 39 500 находятся в возрасте от 80 до 90 лет, более 5 600 - от 90 до 100.

Статистику к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, подготовило Отделение СФР по Пензенской области. По его данным, сейчас в регионе 107 долгожителей в возрасте 100 лет и старше. Большинство из них (92) - женщины, самой старшей - 106.

«Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, автоматически увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», - напомнили в Соцфонде. С 1 января ее размер составляет 8 907,70 руб., а при исполнении 80 лет он удваивается (17 815,4 руб.). Дополнительно к пенсии назначается надбавка за уход - 1 314 руб.

Обращаться в Соцфонд пожилым людям не требуется, увеличение проведут беззаявительно.

Всего в регионе сейчас получают пенсии 401 866 человек, из них продолжают работать 63 340. 315 783 граждан получают страховую пенсию по старости, ее средний размер в Пензенской области - 22 906 рублей.