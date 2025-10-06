Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|10:50
Общество

6 и 7 октября пензенцы смогут наблюдать осеннее суперлуние

В ночь с 6 на 7 и в ночь с 7 на 8 октября жители Пензенской области смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. В это время года Луна наиболее красива, уверяют специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно», - пояснили в лаборатории.

Точное время полнолуния - 6:47 7 октября, поэтому и предшествующая (с 6-го на 7-е), и последующая (с 7-го на 8-е) ночи окажутся благоприятными для наблюдения за освещенностью Луны, причем даже невооруженным глазом.

«Найти Луну в полнолуние чрезвычайно просто. Достаточно запомнить, в какой части неба зашло Солнце и смотреть на противоположный горизонт. Луна взойдет там почти сразу, как уйдет Солнце», - добавили специалисты.

Тем, кто не сможет полюбоваться Луной в октябре, не стоит расстраиваться: еще большей яркости она достигнет в ноябре (5-го числа) и декабре (4-го).

