В Пензе родители школьников прислали сотни жалоб на питание

07.12.2022 | 15:16

Родители пензенских школьников продолжают жаловаться на организацию питания в учебных заведениях.

За период с 20 октября по 20 ноября поступило 210 обращений от взрослых, которые приняли участие в анонимном опросе.

Голосование проходило на сайте мэрии. Участникам предлагалось оценить работу конкретной столовой (удовлетворен, частично удовлетворен, не удовлетворен) и высказать замечания и претензии.

«Они дали оценку организации и качеству питания в 50 школах. В основном это были негативные отзывы. Наши специалисты в экстренном порядке выезжали на объекты, это школы № 18, 41, 47. К сожалению, почти все жалобы подтвердились», - рассказала и. о. начальника управления образования Елена Петросова.

Кроме того, по ее словам, в информационную систему «Инцидент-менеджмент» за период с 20 сентября по 20 ноября поступило 29 жалоб на еду.

«Все замечания и предложения проанализированы и будут учитываться при проведении дальнейшего мониторинга организации питания в школах», - подчеркнула Елена Петросова.

Депутаты предложили принимать меры дисциплинарного взыскания в отношении работников тех школ, на которые регулярно поступают жалобы.