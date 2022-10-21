Пензенцев просят анонимно оценить качество питания в школах

21.10.2022 | 13:07

В Пензе для родителей школьников вновь заработала онлайн-форма опроса о качестве питания в образовательных учреждениях.

Участникам предлагают оценить работу конкретной столовой (удовлетворен, частично удовлетворен, не удовлетворен) и высказать конкретные замечания и претензии.

Опрос анонимный.

«Все поступившие сообщения будут представлены главе администрации города и начальнику управления образования, а также станут основой для принятия управленческих решений», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Аналогичный электронный опрос проводился в марте, жалобы оперативно отрабатывались.

17 октября на уровне области было решено, что в школах региона из-за множества нареканий организуют дополнительные проверки качества питания.

Министру образования Алексею Комарову дали поручение уложиться в ближайшие 10 дней, привлечь к мероприятиям родителей, в случаях подтверждения нарушений передавать материалы в правоохранительные органы.

18-го числа в столовой зареченской школы № 222 ученики сфотографировали стакан компота с тараканом внутри. Учреждение поставили на контроль.