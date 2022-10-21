Пензенцев просят анонимно оценить качество питания в школах

В Пензе для родителей школьников вновь заработала онлайн-форма опроса о качестве питания в образовательных учреждениях.
Участникам предлагают оценить работу конкретной столовой (удовлетворен, частично удовлетворен, не удовлетворен) и высказать конкретные замечания и претензии.
Опрос анонимный.
«Все поступившие сообщения будут представлены главе администрации города и начальнику управления образования, а также станут основой для принятия управленческих решений», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Аналогичный электронный опрос проводился в марте, жалобы оперативно отрабатывались.
17 октября на уровне области было решено, что в школах региона из-за множества нареканий организуют дополнительные проверки качества питания.
Министру образования Алексею Комарову дали поручение уложиться в ближайшие 10 дней, привлечь к мероприятиям родителей, в случаях подтверждения нарушений передавать материалы в правоохранительные органы.
18-го числа в столовой зареченской школы № 222 ученики сфотографировали стакан компота с тараканом внутри. Учреждение поставили на контроль.
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