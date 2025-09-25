В Пензе начала работать горячая линия по вопросам об отоплении

25.09.2025 | 10:37

С четверга, 25 сентября, в Пензе заработала горячая линия по вопросам, связанным с подачей отопления в многоквартирные дома. Ее номер 22-23-70.

Звонить можно в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), уточнили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.

«Если ваш дом уже начали отапливать, но температура в помещении не соответствует норме или батареи остаются холодными, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, ТСЖ или ЖСК», - пояснили в ведомстве.

В случае бездействия можно обратиться на вышеназванную горячую линию.

Кроме того, вопросы насчет подключения отопления в МКД и сообщения об авариях на теплосетях принимаются по номерам: 05 (только с городских телефонов), 63-10-00 или 63-10-05.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 25 сентября. По традиции ресурс сначала подается в объекты соцкультбыта, затем, в течение 10 дней, в дома.