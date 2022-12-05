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Общество

Неравномерная: в Пензе проверили толщину льда

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В Пензе специалисты управления по делам ГОЧС измерили толщину льда. На понедельник, 5 декабря, на закрытых водоемах она составляет 10-15 сантиметров.

При такой толщине уже можно устроить каток или прогуляться пешком.

Реки в черте города промерзли неравномерно, толщина покрова - от 5 до 15 сантиметров. Поэтому безопасным выход на лед считаться не может.

«В целях обеспечения безопасности жизни людей в местах выхода (перехода) по льду установлено более 40 запрещающих и предупреждающих знаков», - рассказали в пресс-службе мэрии Пензы.

Тем не менее горожане уже опробовали на прочность лед в районе набережной Суры. Несколько раз там видели катавшихся на коньках людей.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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