Погибший в Мокшанском районе пензенец тоже оказался рыбаком

29.07.2025 | 16:10

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 69-летнего жителя Пензы в Мокшанском районе. Его тело было обнаружено в водоеме возле села Воронье в понедельник, 28 июля.

Пожилой мужчина находился на даче и 27-го числа пошел на рыбалку. Домой он не вернулся и перестал выходить на связь.

На следующее утро родственник нашел его тело в воде.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В ночь на 27 июля в реке Варежке в селе Старая Есинеевка (Каменский район) обнаружили тело 65-летнего мужчины. Очевидцы самостоятельно вытащили его на берег. Рыбак ушел на водоем 26 июля, но затем перестал выходить на связь.