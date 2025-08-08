В Кузнецке передумали создавать базу отдыха у водохранилища

08.08.2025 | 16:32

Обустройство прибрежной полосы Долгушинского водохранилища в Кузнецке в ближайшее время не планируется. Об этом в пятницу, 8 августа, заявили в городской администрации. Обсуждение темы велось в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Уже не один год ранее общедоступный пруд Долгушино обнесен забором... Деятельности никакой не наблюдается... Во многих городах благоустраивают набережные (как пример - г. Барыш Ульяновской обл.). Почему в нашем городе не могут сделать прогулочную зону на берегу пруда... Или не хотят?» - написала одна из пользовательниц.

Администрация Кузнецка ответила женщине, что договор аренды земельного участка в районе Долгушинского водохранилища, ранее заключенный для создания базы отдыха, расторгнут.

«Желающих арендовать и обустроить прибрежную полосу в настоящее время не имеется», - констатировали в мэрии.

Ранее глава города Сергей Златогорский напомнил, что в водоеме запрещено купаться из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Детям и взрослым все равно, поэтому все это надо разъяснять. Залезут, вылезут и облезут, болезни какие-то нацепляют», - предупредил чиновник.