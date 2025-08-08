Общество

В Кузнецке передумали создавать базу отдыха у водохранилища

Печать
Telegram

Обустройство прибрежной полосы Долгушинского водохранилища в Кузнецке в ближайшее время не планируется. Об этом в пятницу, 8 августа, заявили в городской администрации. Обсуждение темы велось в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Уже не один год ранее общедоступный пруд Долгушино обнесен забором... Деятельности никакой не наблюдается... Во многих городах благоустраивают набережные (как пример - г. Барыш Ульяновской обл.). Почему в нашем городе не могут сделать прогулочную зону на берегу пруда... Или не хотят?» - написала одна из пользовательниц.

Администрация Кузнецка ответила женщине, что договор аренды земельного участка в районе Долгушинского водохранилища, ранее заключенный для создания базы отдыха, расторгнут.

«Желающих арендовать и обустроить прибрежную полосу в настоящее время не имеется», - констатировали в мэрии.

Ранее глава города Сергей Златогорский напомнил, что в водоеме запрещено купаться из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Детям и взрослым все равно, поэтому все это надо разъяснять. Залезут, вылезут и облезут, болезни какие-то нацепляют», - предупредил чиновник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте