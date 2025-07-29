Из пруда в Мокшанском районе достали тело пожилого мужчины

29.07.2025 | 09:29

В понедельник, 28 июля, около 15:30 в Мокшанском районе из пруда достали тело пожилого мужчины, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Водоем располагается возле села Воронье. Погибшему было 69 лет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В ночь на 27 июля в реке Варежке в селе Старая Есинеевка (Каменский район) обнаружили тело 65-летнего мужчины. Очевидцы самостоятельно вытащили его на берег. Рыбак ушел на водоем 26 июля, но затем перестал выходить на связь.

15 июля в Наровчатском районе утонул 36-летний местный житель, который купался в реке Мокше недалеко от села Азарапино. Будучи нетрезвым, он решил поплавать и ушел под воду в присутствии знакомых.