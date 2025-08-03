Пляж на реке Вяде закроют из-за детских соревнований

03.08.2025 | 15:25

Сотрудники МЧС предупредили жителей области, желающих в ближайшие дни отдохнуть у реки Вяди на Светлой Поляне. 4 и 5 августа сделать это не получится - посещение пляжа ограничат.

Причина - всероссийские соревнования обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности». На территории водоема участники будут показывать свои навыки по спасению и проходить маршруты выживания.

Ранее стало известно, что ряд пензенских водоемов, в том числе и Вядя, вновь не прошел проверку Роспотребнадзора. По состоянию на 23 июля также нельзя купаться на ГПЗ-24 (территория затона Старой Суры), Барковке (пляж «Красный куст»), в Ахунах (Кордон Студеный).

В Пензенской области специалисты порекомендовали не заходить в воду в следующих местах:

- в селе Засечном Пензенского района;

- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);

- на Русеевском пляже в Пензенском районе;

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);

- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);

- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);

- в поселке Сосновоборске (Горский пруд);

- в поселке Евлашево Кузнецкого района;

- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);

- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);

- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);

- в селе Юлово Городищенского района;

- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в поселке Беково (на реке Хопер);

- на реке Колышлейке в Колышлейском районе;

- в пруду в селе Серман Никольского района.