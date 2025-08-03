Пляж на реке Вяде закроют из-за детских соревнований

Сотрудники МЧС предупредили жителей области, желающих в ближайшие дни отдохнуть у реки Вяди на Светлой Поляне. 4 и 5 августа сделать это не получится - посещение пляжа ограничат.
Причина - всероссийские соревнования обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности». На территории водоема участники будут показывать свои навыки по спасению и проходить маршруты выживания.
Ранее стало известно, что ряд пензенских водоемов, в том числе и Вядя, вновь не прошел проверку Роспотребнадзора. По состоянию на 23 июля также нельзя купаться на ГПЗ-24 (территория затона Старой Суры), Барковке (пляж «Красный куст»), в Ахунах (Кордон Студеный).
В Пензенской области специалисты порекомендовали не заходить в воду в следующих местах:
- в селе Засечном Пензенского района;
- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);
- на Русеевском пляже в Пензенском районе;
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);
- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);
- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);
- в поселке Сосновоборске (Горский пруд);
- в поселке Евлашево Кузнецкого района;
- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);
- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);
- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);
- в селе Юлово Городищенского района;
- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);
- в поселке Тамала (Богдановский пруд);
- в поселке Беково (на реке Хопер);
- на реке Колышлейке в Колышлейском районе;
- в пруду в селе Серман Никольского района.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀