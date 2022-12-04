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Глас народа

В центре Пензы на неокрепшем льду Суры устроили каток

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Горожане уже пробуют на прочность лед на Суре, устраивая катание на коньках. Снимками девушки, погруженной в традиционное зимнее развлечение, с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился Георгий.

Мужчина сделал фото, стоя на набережной. Судя по всему, лед в настоящее время сковал всю Суру, но его толщина не является безопасной.

«Я вчера ехал и видел мужика, который катался по Суре на коньках. Не успел сфоткать», - поделился Георгий.

Он работает машинистом и бывает в других городах. Мужчина отметил, что «снегом завалены» все места, где ему случалось проезжать, в Пензе же он пока не лежит.

Случаи опасного выхода на лед можно наблюдать не только в областном центре. Так, 1 декабря, в Заречном в водоем рисковал провалиться мужчина, прогуливавшийся с мальчиком лет 8-10.

Ранее пензенцев предупреждали об опасности выхода на неокрепший лед. Об этом напоминают и специальные таблички. Особенно тонкий покров у берегов, около вмерзших предметов, подземных источников, растительности, в местах быстрых течений, стока теплых вод.

Фото Георгия Трусова.

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