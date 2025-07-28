В Каменском районе из Варежки вытащили мертвого мужчину

28.07.2025 | 14:55

В Каменском районе произошла трагедия на воде. В воскресенье, 27 июля, в реке Варежке обнаружили тело 65-летнего мужчины.

Очевидцы самостоятельно вытащили его на берег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Правоохранители проведут проверку по данному факту и установят все обстоятельства и причины случившегося.

15 июля в Наровчатском районе утонул 36-летний местный житель, который купался в реке Мокше недалеко от села Азарапино.

Будучи пьяным, он решил поплавать и утонул в присутствии знакомых. Один из приятелей достал мужчину из воды без признаков жизни.