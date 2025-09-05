В Каменском районе в воде погиб мужчина

05.09.2025 | 09:53

В Каменском районе зарегистрировали трагедию на воде. Об этом утром в пятницу, 5 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Погиб 55-летний мужчина. Обстоятельства его смерти сейчас уточняются, добавили в ведомстве.

27 июля в Каменском районе также зарегистрировали гибель на воде. В реке Варежке обнаружили тело 65-летнего мужчины.

Ранее в МЧС подвели итоги купального сезона в Пензенской области. С 1 июня по 31 августа в водоемах региона утонули 5 взрослых и 1 ребенок. Трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания.

По сравнению с 2024 годом статистика улучшилась. Это объяснили созданием благоустроенных пляжей, активной профилактической работой и обучением подростков правилам безопасного поведения.