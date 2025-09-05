В Каменском районе в воде погиб мужчина

В Каменском районе зарегистрировали трагедию на воде. Об этом утром в пятницу, 5 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Погиб 55-летний мужчина. Обстоятельства его смерти сейчас уточняются, добавили в ведомстве.
27 июля в Каменском районе также зарегистрировали гибель на воде. В реке Варежке обнаружили тело 65-летнего мужчины.
Ранее в МЧС подвели итоги купального сезона в Пензенской области. С 1 июня по 31 августа в водоемах региона утонули 5 взрослых и 1 ребенок. Трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания.
По сравнению с 2024 годом статистика улучшилась. Это объяснили созданием благоустроенных пляжей, активной профилактической работой и обучением подростков правилам безопасного поведения.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀