Берега Суры в центре Пензы очистят от мусора

08.08.2025 | 19:05

В Пензе ищут подрядчика, который займется очисткой берегов Суры и других водоемов. Информация об этом появилась на портале госзакупок в пятницу, 8 августа.

Необходимо ликвидировать последствия загрязнения на 6 объектах общей площадью 52 578 кв. м. До 30 сентября провести процедуру нужно трижды. За это администрация Ленинского района предполагает заплатить 1 млн 628 тысяч 866 рублей.

Берега Суры следует расчистить в 4 местах:

- от моста имени Я. М. Свердлова до Лебедевского моста (2 060 кв. м);

- от Лебедевского моста до моста Дружбы (3 056 кв. м);

- от моста Дружбы до Бакунинского моста (783 кв. м);

- по улице Лебедевской (7 421 кв. м).

Кроме того, уборку будут проводить на берегу Ласточкина озера (2 122 кв. м) и на берегу пруда на разъезде Арбеково.

Поверхность Суры в районе «Ростка» регулярно очищают от водорослей и мусора, однако водоем быстро загрязняется и вновь покрывается зеленой ряской.

В марте этого года глава города Олег Денисов заявил, что к работам на Суре нужно привлечь профильную организацию, у которой есть необходимая спецтехника. Однако никакого нового оборудования пензенцы там так и не увидели.