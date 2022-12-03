Общество

Стало известно, положен ли женам бойцов сокращенный рабочий день

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На горячую линию Минобороны России продолжаются звонки от членов семей военнослужащих, призванных по частичной мобилизации.

«При этом иногда поступающие вопросы вызваны циркулирующими среди населения слухами», - отметили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В частности, супруга бойца попросила подтвердить информацию о наличии у жен мобилизованных граждан права на сокращение ежедневного рабочего времени на час при сохранении прежнего размера оплаты труда.

Специалисты разъяснили: сокращение рабочего дня (рабочей недели) с сохранением заработной платы за полное рабочее время предоставляется категориям лиц, определенным Трудовым кодексом Российской Федерации и другими специальными законами.

«Жены мобилизованных граждан не входят в отдельную категорию, пользующуюся правом на указанную льготу», - уточнили в Минобороны РФ.

В Пензенской области принят пакет льгот для членов семей участников СВО. Это, в частности, единовременная выплата в размере 50 000 рублей на детей в возрасте до 18 лет, компенсация оплаты проезда в общественном транспорте, участие в программе догазификации с выплатой 110 000 рублей, освобождение от платы за детские сады, продленку, посещение кружков и секций, бесплатное питание школьников, 50%-я компенсация расходов на ЖКУ и ряд других.

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