Многодетные семьи смогут посещать музеи в любое время

10.04.2025 | 18:00

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщается в телеграм-канале правительства России.

Речь идет об организациях, имеющих федеральный статус.

Многодетным достаточно будет предъявить удостоверение единого образца. После этого организаторы должны выдать билеты - бумажные или электронные.

«Информация о музеях и парках, которые многодетные семьи могут посещать бесплатно, должна размещаться на официальных сайтах учреждений культуры и регулярно обновляться. Кроме того, такая информация будет появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг», - уточняется на сайте правительства России.

Михаил Мишустин пояснил, что некоторые музеи и парки устанавливают определенный график, под который семьям приходится подстраиваться. Теперь такого не будет, подчеркнул глава правительства.