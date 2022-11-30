Членам семей бойцов рассказали, куда обращаться за получением льгот

30.11.2022 | 11:59

В среду, 30 ноября, заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев подробно рассказал о том, куда членам семей участников СВО обращаться за получением мер поддержки.

Он подчеркнул, что с 30 ноября все органы соцзащиты уже принимают заявления на предоставление льгот. К мерам поддержки относятся выплата в размере 50 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованных граждан и добровольцев подразделений «БАРС», получение родителями военнослужащего в случае отсутствия у него семьи и детей компенсации на оплату ЖКУ, выплата супруге и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте.

Также замминистра разъяснил правила участия в программе по подключению индивидуального дома к сетям газораспределения.

«Программа подразумевает подведение газораспределительных сетей до границ домовладений. А дальше гражданин должен за свой счет на своем участке подвести сети к дому и купить соответствующее оборудование. Для определенных категорий льготников с начала этого года действует программа по субсидированию расходов на эти цели», - пояснил Дмитрий Матвеев.

Теперь перечень льготников расширен: в него вошли члены семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев подразделений «БАРС».

«Что касается газификации, то по этим вопросам нужно обращаться непосредственно в министерство труда», - добавил замминистра.

Дмитрий Матвеев напомнил, что на три категории военнослужащих (призванных по мобилизации, проходящих службу по контракту и добровольцев подразделений «БАРС») распространяются еще три льготы.

Одна из них - первоочередное получение Губернаторского жилищного сертификата номиналом 328 тысяч рублей, который можно направлять на приобретение или строительство жилья.

«Первоочередное право будут иметь граждане, которые недавно заключили брак и в течение первого года у них родился ребенок. Тем, кто уже стоит в очереди на получение сертификата, нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту проживания и заявить свое первоочередное право на данный вид поддержки», - объяснил Матвеев.

Также эти военнослужащие освобождаются от налога на одно транспортное средство, имеют право на отсрочку по платежам за аренду государственного имущества и на освобождение от оплаты коммунальных платежей по договорам аренды.