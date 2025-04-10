Участников СВО будут активнее информировать о мерах поддержки

10.04.2025 | 18:29

В Пензенской области будут активнее информировать участников СВО и членов их семей о положенных им мерах поддержки. Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства в четверг, 10 апреля.

По его словам, в пензенский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» за весь период его работы поступило более 14 тысяч обращений, в органы государственной власти региона только за прошлый год и начало этого - почти 1,2 тысячи.

Самая частая тема обращений - как и где получить выплаты и льготы. В основном это вопросы, которые находятся в зоне ответственности федеральных ведомств.

«Люди ищут то, что им важно, наша задача - максимально содействовать. Нельзя занимать пассивную позицию, когда дело касается защитников нашей Родины. Нужно, чтобы военнослужащие и их близкие оперативно узнавали о помощи, которая может быть им оказана и на которую они имеют полное право», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В настоящий момент в Пензенской области действуют 35 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Подробнее узнать о них можно, позвонив на горячую линию единого контакт-центра социальной справочной службы 8 (800) 234-49-73 или в филиал фонда «Защитники Отечества» - 8 (8412) 22-17-71.