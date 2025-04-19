В Пензенской области бойцам СВО продлят налоговую льготу

19.04.2025 | 11:48

В Пензенской области участникам специальной военной операции собираются продлить налоговую льготу. Соответствующий закон планируется принять на ближайшей сессии регионального парламента.

В пояснительной записке к документу указывается, что участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога за 2021-2024 годы.

Законопроектом предлагается распространить эту меру социальной поддержки на расчетный период 2025-го.

Льгота предоставляется на 1 транспортное средство по выбору налогоплательщика. Если участник СВО не определит его сам, то льготу предоставят на объект, по которому начисленный сбор выше прочих.

В законопроекте уточнено, что участниками спецоперации признаются граждане, призванные по мобилизации, вступившие в добровольческие формирования, заключившие контракт, а также те, кто проходит службу в войсках Росгвардии и Следственном комитете Российской Федерации.