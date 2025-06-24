Над Пензенской областью уничтожили 2 БПЛА самолетного типа

24.06.2025 | 13:31

В период с 8:05 до 12:50 во вторник, 24 июня, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 2 - над территорией Пензенской области, сообщили в Минобороны.

3 БПЛА перехватили над соседней Саратовской областью.

Ранее в пензенском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Было изменено расписание рейсов.

В ночь на 6 мая над регионом сбили 10 беспилотных летательных аппаратов.

Пензу беспилотники атаковали 13 ноября 2024 года. Место падения 3 дронов обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Жилые дома не задело, люди не пострадали.

В ночь на 5 апреля 2025-го в районе Сердобска силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

8 апреля еще 2 БПЛА были уничтожены в Сердобском районе.