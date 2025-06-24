Губернатор об уничтоженных БПЛА: разрушений на земле нет

24.06.2025 | 14:10

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения 2 украинских БПЛА над территорией Пензенской области нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Но я еще раз хочу напомнить всем о необходимости проявлять бдительность. Ни в коем случае не выкладывайте в соцсети фото или видео с места происшествия, чтобы не содействовать неприятелю. Берегите своих близких», - обратился к жителями региона Олег Мельниченко в соцсетях.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:05 до 12:50 во вторник, 24 июня, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 2 - над территорией Пензенской области.

3 БПЛА перехватили над соседней Саратовской областью.

В пензенском аэропорту с утра ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Было изменено расписание рейсов.