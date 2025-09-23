Общество

Семьям с детьми могут дать право на 18-месячные кредитные каникулы

Во вторник, 23 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми.

Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента. Он предполагает, что родители, оформившие жилищный кредит, смогут рассчитывать на ипотечные каникулы сроком до полутора лет при рождении второго ребенка или последующих детей.

Если родители воспользуются этим правом, проценты по основному долгу предложено начислять только с 7-го по 18-й месяц льготного периода.

Цель инициативы - стимулировать рождаемость в России, снизить вероятность дефолта заемщиков, уменьшить риски для финансовых организаций, выдавших ипотеку, говорится в пояснительной записке.

Сейчас граждане, ставшие родителями, имеют право на полугодовую отсрочку платежей, если их доходы снизились больше чем на 20%, а расходы на погашение займа превышают 40% среднего ежемесячного дохода.

Кредитные каникулы предоставляются семьям, где появился первый ребенок. Но в таком случае льготный период не превышает 6 месяцев.

