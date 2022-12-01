Общество

Рост тарифов на ЖКУ до 12 процентов объяснили влиянием Запада

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С 1 декабря 2022 года по всей России произошло внеочередное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предельная индексация для граждан составила 9 процентов.

Как следует из указа, опубликованного на сайте правительства Пензенской области, предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона составят 11 процентов, а в Пензе – 12 процентов.

Повышение коснулось платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. По предварительной оценке экспертов, ежемесячная сумма в платежке для семьи из трех человек в среднем по стране увеличится на 324 рубля.

«Индексация тарифов продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг», - заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Специалисты отмечают, что после введения санкций со стороны стран Запада нарушились логистические цепочки, товаропроводящие связи, и это привело к тому, что невозможно было вовремя провести ремонт, восстановительные работы, установить необходимое оборудование.

«Но прошло уже довольно много времени, появились новые поставщики. Какие-то товары мы смогли импортозаместить», - рассказал в интервью «Российской газете» заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

По его словам, сейчас средства от повышения тарифов будут направлены, как обычно, на модернизацию и ремонт коммунальной инфраструктуры.

«Тут нужно понимать, что лучше: немного раньше начать платить по новым тарифам или же зимой остаться без отопления и горячей воды?» - заявил Костянов.

Очередной рост тарифов заставил россиян задуматься об экономии ресурсов. Портал PNZ.RU раскрыл, как сохранить 3 000 рублей для семейного бюджета.

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