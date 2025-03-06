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Общество

Тарифы на коммунальные услуги вновь повысятся

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В июле в России снова повысятся тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Индексация коснется отопления, водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора, электроэнергии и других услуг. В среднем повышение составит 12%.

Об этом 360.ru рассказал практикующий инвестор и финансист Иван Орлов. Он напомнил, что повышение каждый год происходит в июле.

«Основные причины ежегодной индексации тарифов - это рост цен на материалы, на оборудование, на услуги, необходимые для обеспечения работы коммунальных предприятий. Это требует соответствующей корректировки тарифов», - пояснил финансист.

Средний рост платежей составит 10-11,9%. Однако конкретные цифры могут отличаться в каждом субъекте РФ, так как окончательные решения принимают регионы на основании федеральных «коридоров» индексации. Так, в Москве рост составит 15%, в Московской области 13,3%.

В среднем по России среднестатистическая семья будет платить на 12% больше.

«Прогнозируемый рост средней заработной платы в России на 2025 год составляет около 6-7%. Таким образом, темпы роста тарифов на коммунальные услуги опережают рост доходов граждан, и это может привести к увеличению финансовой нагрузки», - резюмировал Иван Орлов.

Последний раз тарифы на ЖКУ повышались с 1 июля 2024 года. В Пензенской области предельный индекс был установлен в размере 9,6%, а допустимое отключение от этого значения - 2%.

Так, в среднем по региону тарифы на питьевую воду выросли на 10,35%, на водоотведение - на 9,71%, на электрическую энергию - на 8,7%, на вывоз мусора - на 9,6%; на газ - 9,8%(за исключением Пензы). Тепловая энергия для населения подорожала на 10,77%. В Пензе этот показатель был выше - от 11,8 до 12,8%.

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