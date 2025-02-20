Назван размер индексации социальных пенсий с 1 апреля

20.02.2025 | 08:18

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, имеющееся в распоряжении.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%», - сообщил министр.

Повышение социальных пенсий коснется примерно 4,2 миллиона человек. На эти цели в федеральном бюджете выделено около 85 млрд рублей.

По словам Котякова, с 1 апреля индексация коснется около 3,5 млн получателей социальных пенсий и порядка 700 тыс. человек, получающих государственное пенсионное обеспечение. Это участники Великой Отечественной войны; лица, удостоенные наградных знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Также повышение затронет людей, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, их семьи, работников летно-испытательных служб и ряд других категорий граждан.