Стало известно, как участникам СВО будут предоставлять льготу по налогу

30.11.2022 | 15:39

В Пензенской области ряд участников СВО освобожден от транспортного налога. Эта льгота касается призванных по мобилизации, проходящих службу по контракту и добровольцев отряда БАРС.

Льгота распространяется на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Под нее подпадет лишь одно транспортное средство по выбору владельца.

«Плательщик должен будет при заполнении документа указать то транспортное средство, на которое он желает получить освобождение от налога. Если он этого не сделает, то льгота в любом случае будет получена в автоматическом режиме в отношении того транспортного средства, на которое рассчитана наибольшая сумма налога - что, скорее всего, гражданин и так бы выбрал», - пояснил замминистра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев на брифинге, состоявшемся в среду, 30 ноября.

В региональном управлении ФНС пояснили, что льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке - информацию о льготниках-военнослужащих в налоговые органы предоставляют Минобороны РФ и региональный Минтруд.

Региональный закон об освобождении военнослужащих от транспортного налога был принят 25 ноября, а вступил в силу 28-го. Согласно законодательству, имущественные налоги оплачиваются до 1 декабря.

Если получатель льготы уже успел внести транспортный налог, то перерасчет будет сделан автоматически. Излишняя сумма будет зачтена в счет уплаты налогов, либо ее можно вернуть. Для этого необходимо подать в налоговый орган заявление с указанием банковских реквизитов, на которые будут перечислены деньги.