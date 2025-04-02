Бездетных мужчин предложили обложить 20-процентным налогом

02.04.2025 | 12:48

Во вторник, 1 апреля, участники Московского экономического форума обсудили демографическую ситуацию в России, в частности отсутствие мотивации к рождению детей.

Эксперт Госдумы по аграрным вопросам Виктор Таранин обвинил молодых людей в том, что они мечтают о «бриллиантах» и «Дубае» вместо того, чтобы думать о создании семьи.

«А потом пустоцвет получится. Нет семьи. Будущего нет. И фамилия ваша забудется, и род», - обратился он к одному из сидящих в зале неженатых слушателей.

В качестве выхода из ситуации Виктор Таранин предложил обложить бездетных мужчин налогом.

«Если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю, если мы хотим кардинально решить этот вопрос, ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы. Если мы хотим идти по убывающей, то давайте ничего не делать, а говорить, что у нас все хорошо, все разрешится и так далее», - заявил он.

Это не первая попытка вернуть налог на бездетность, действовавший в СССР. Так, осенью 2024 года с такой идеей выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. 4 октября он заявил, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. По его мнению, каждая бездетная семья должна платить 40 тысяч рублей.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе от введения налога на бездетность. А уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала такое финансовое взыскание «битьем хлыстом» по семьям, и без того сталкивающимся с трудностями.