За какие постройки не нужно платить налог?

01.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купили дачу, на ней несколько построек. За какие нужно платить налог, а за какие нет?

Ответ специалиста

Налог не нужно платить за строения, которые не относятся к капитальным (последние нельзя перенести без ущерба, и они требуют регистрации в ЕГРН).

При этом, если постройка внесена в реестр, но ее площадь не превышает 50 кв.м., плата тоже не взимается.

«Эта льгота применяется для одной хозпостройки, которая при этом не должна использоваться в предпринимательской деятельности», - отметили эксперты портала «Объясняем.РФ».