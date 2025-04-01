За какие постройки не нужно платить налог?

Вопрос от интернет-пользователя
Купили дачу, на ней несколько построек. За какие нужно платить налог, а за какие нет?
Ответ специалиста
Налог не нужно платить за строения, которые не относятся к капитальным (последние нельзя перенести без ущерба, и они требуют регистрации в ЕГРН).
При этом, если постройка внесена в реестр, но ее площадь не превышает 50 кв.м., плата тоже не взимается.
«Эта льгота применяется для одной хозпостройки, которая при этом не должна использоваться в предпринимательской деятельности», - отметили эксперты портала «Объясняем.РФ».
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