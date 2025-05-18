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Общество

За прохождение диспансеризации намерены поощрять деньгами

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Граждан, регулярно проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО, хотят поощрять. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести налоговый вычет для них, сообщается на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)», - говорится в поручении.

Срок исполнения - до 1 октября 2025-го.

Сейчас россияне до 40 лет проходят диспансеризацию раз в 3 года. Нормативы ГТО же сдаются ежегодно. Для получения налогового вычета потребуется, чтобы и медосмотр, и сдача ГТО приходились на один год.

Президент поручил уточнить этот механизм и сделать так, чтобы диспансеризация действовала в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось об инициативе ввести налоговый вычет для граждан старше 25 лет, успешно прошедших диспансеризацию, то есть тех, у кого не обнаружили лишний вес, повышенный холестерин и другие факторы риска и кто ведет здоровый образ жизни.

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