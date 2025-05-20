За покупку российского автомобиля предложили давать налоговый вычет

20.05.2025 | 08:09

Приобретение отечественного автомобиля предлагается поощрять материально. С такой идеей к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратился заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

В своем письме он отметил, что в мае Госдума приняла закон, касающийся организации перевозок пассажиров на легковом такси, позволяющий регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей.

«Предлагаю предусмотреть возможность предоставления специального имущественного налогового вычета для физических лиц, которые после 1 января 2026 года приобрели автомобиль российского производства с высоким уровнем локализации», - цитирует документ RT.

По мнению экономиста, такое решение простимулирует потребителей и поможет увеличить спрос на автомобили российского производства, а в целом будет способствовать развитию и поддержанию национальной экономики.

Ранее депутаты Госдумы направили министру здравоохранения России Михаилу Мурашко предложение ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни.