Не сданные в срок объекты обещают доделать к концу года

28.11.2022 | 14:13

Четыре социально значимых объекта, которые сейчас строятся или реконструируются в Пензе, должны быть сданы до конца года. Такую задачу поставил врио губернатора Николай Симонов на совещании в понедельник, 28 ноября, и подчеркнул: «Жители Пензы и области видят, где и как мы работаем».

Речь идет о крытом катке на улице 65-летия Победы в Арбекове, 8-этажном доме в Заре для граждан, переселяемых из аварийного жилья, набережной Суры и театре юного зрителя на Тарханова.

Контракт на возведение катка заключили в феврале 2021-го. Городские чиновники в мае 2022 года говорили, что в середине осени на лед уже должны выйти спортсмены. «Были некоторые сложности с материалом, особенно с металлическими конструкциями, в связи с этим мы пошли навстречу подрядчику и продлили срок строительства до конца октября. Но в перспективе планируем закончить в сентябре», - сообщал и. о. заместителя главы администрации г. Пензы Дмитрий Жуков.

28 ноября мэр города Александр Басенко доложил, что работы на объекте стоимостью 359 млн рублей ведутся достаточно хорошими темпами и контролируются в ежедневном режиме.

«Коммуникации подключены. До середины декабря должно быть завершено оснащение объекта мебелью и закончено благоустройство прилегающей территории. В сутки на объекте работает не менее 40 человек. Рисков нет. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию», - пообещал он.

Строительство 8-этажного дома в Заре для граждан, переселяемых из аварийного жилья, завершено, документы для получения разрешения на ввод подготовлены и сданы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Планируется, что дом запустят в эксплуатацию в срок, 30 ноября.

При этом еще неделю назад ход строительства проверяла прокуратура Октябрьского района. «Установлено, что в настоящее время строительные работы на объекте ведутся недостаточными темпами, что создает предпосылки к нарушению срока полной готовности многоквартирного дома», - сообщала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Генеральному директору подрядной организации объявили предостережение о недопущении нарушений законодательства.

Здание театра юного зрителя капитально ремонтируют - почти за 90 млн рублей. Сейчас там трудятся около 120 специалистов. Монтируется оборудование для сцены, электричество и тепло подключат до 4 декабря.

На этом объекте прокуратура также проводила проверку. Были выявлены многочисленные нарушения: оказалось, что подготовленные монолитные железобетонные стены деформированы, нарушен защитный слой арматуры. В итоге в мэрии поняли, что подрядчик не завершит работы в срок до 15 декабря, и расторгли контракт с ним.

За дело взялась другая организация. «Новый подрядчик нивелирует отставание от графика производства работ предыдущего подрядчика и имеет намерение завершить работы в срок до 22 декабря 2022 года. Таким образом, календарная разница в сроках по первоначальному и последующему контрактам является несущественной и составляет одну неделю», - уточнял заммэра Ярослав Щигорев.

Подходит к концу и капитальный ремонт набережной Суры, там работают в несколько смен. «Осуществляется устройство оснований скейт-парка, амфитеатра со сценой, пешеходных дорожек, площадки отдыха детей. Идет монтаж сетей электроснабжения и наружного освещения, укладка дорожной плитки тротуара вдоль улицы Урицкого, а также устройство сетей водоснабжения и водоотведения», - перечислили в правительстве.

По первоначальному контракту на сумму 126 миллионов рублей предполагалось завершить ремонт до конца октября 2022 года. Однако заказчика не удовлетворил ход работ, и контракт расторгли в одностороннем порядке с предъявлением претензии, обязав подрядчика вернуть авансовый платеж.

После того как на объект зашла новая организация, число людей и рабочих смен увеличили, чтобы сдать набережную до ноября, но этого не случилось. Новый срок - до конца года.

Фото 2 - sport.pnzreg.ru, фото 5 - t.me/basenkoAN.