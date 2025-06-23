«Рисан» завершил первый этап строительства квартала «Кантри»

23.06.2025 | 09:10

Строительная группа «Рисан» полностью реализовала первый этап строительства квартала «Кантри» в микрорайоне Тепличном. Жители финального дома получили ключи от квартир.

В рамках первого этапа возведены 5 домов с просторным благоустроенным двором, созданы большая парковка и площадка для выгула и дрессировки собак.

Квартиры этого этапа - с открытыми террасами. Оставшиеся в продаже варианты можно осмотреть на персональной экскурсии с менеджером. Запись на нее - по телефону 51-51-51.

Всего в жилом комплексе 20 домов, они объединены в мини-кварталы по 5. На каждую группу предусмотрена своя котельная.

Также в мини-кварталах есть собственные дворы без машин с индивидуальным и разнообразным наполнением, но все жители могут свободно перемещаться - территория общая и огорожена по периметру.

Дворами дело не ограничивается: прямо на закрытой территории квартала появится площадь Событий. Ее сердцем станет отдельно стоящий досуговый центр, где управляющая компания будет проводить мероприятия для детей и взрослых, а жители смогут организовать клубы по интересам и мастер-классы.

Также в здании досугового центра разместятся офисы управляющей компании и центра безопасности «Рисана» для быстрой коммуникации и оперативного реагирования.

Рядом поставят шатер для мероприятий, который защитит от солнца и осадков в теплое время года.

В квартале «Кантри» много места для прогулок, есть детский игровой городок, спортивное поле. На периферии - площадка для барбекю.

Важно и то, что все дома строятся из кирпича, а их высота 7-10 этажей. В совокупности с большими дворами и простором вокруг это позволяет наслаждаться почти что загородной атмосферой, не отказываясь от удобств.

Узнать больше о проекте можно на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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