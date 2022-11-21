Выплату пензенским земским докторам и фельдшерам повысили

21.11.2022 | 15:38

В Пензенской области изменили размер единовременных пособий земским докторам и фельдшерам.

Согласно постановлению правительства региона, в 2023 году врачам будут выплачивать 1,5 млн рублей, а фельдшерам, акушеркам, медсестрам - 750 тыс. рублей.

Однако такие деньги получат только те, кто трудоустроится в населенные пункты на удаленных или труднодоступных территориях. Размер выплат остальным медикам, отправившимся работать в сельские учреждения, не изменится: 1 млн - земским докторам и 500 тыс. рублей - фельдшерам.

Перечень труднодоступных и удаленных территорий уже утвержден. В него вошли Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский (кроме села Бессоновка), Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, Пензенский (кроме села Засечное), Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский и Шемышейский районы.

В силу постановление вступит 1 января 2023-го.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют в регионе уже несколько лет. Их цель - стимулировать медиков устраиваться на работу в сельские больницы, ФАПы, поликлиники. Благодаря такой поддержке сокращается дефицит кадров.

Известно, что в 2021 году по 1 млн рублей получили 58 врачей, а по 500 тыс. - 33 медработника среднего звена.