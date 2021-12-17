Общество

В Пензенской области в 2021 году в больницы устроились 329 врачей

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В Пензенской области за пять лет в два с лишним раза сократился дефицит врачей-специалистов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в пятницу, 17 декабря.

В частности, в 2021 году в больницы устроились 329 докторов, среди которых - 79 терапевтов и врачей общей практики, 37 стоматологов, 26 педиатров, 16 неврологов, 15 рентгенологов, 14 акушеров-гинекологов, 13 хирургов, 13 онкологов, 10 анестезиологов-реаниматологов, 10 кардиологов, 8 офтальмологов.

Специалистов продолжают мотивировать. Так, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году по 1 млн рублей получили 58 врачей, по 500 тысяч - 33 медработника среднего звена.

«Немаловажным фактором привлечения в отрасль является решение жилищного вопроса. За 2019-2020 годы за счет средств бюджета Пензенской области приобретены 42 квартиры, которые переданы врачам, трудоустроившимся в каменскую, кузнецкую детскую и Кузнецкую межрайонную больницы, сердобский и нижнеломовский межрайонные центры», - подчеркнули в пресс-службе.

В 2021-м для медиков купили 34 квартиры из 46 запланированных для предоставления в качестве служебных помещений по договорам социального найма.

«Кроме того, при трудоустройстве врачей-специалистов в межрайонные, районные и участковые больницы предусмотрены региональные стимулирующие выплаты, а также компенсация оплаты найма жилья и его приобретение», - заключили в минздраве.

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