С 26 октября изменится график поездов «Сурская стрела»

21.10.2025 | 19:38

График движения межрегиональных пригородных поездов «Сурская стрела», курсирующих между Саранском, Пензой и Кузнецком, скорректируют.

«Изменения касаются времени отправления и прибытия, что обеспечит жителям двух регионов, Пензенской области и Республики Мордовия, совершать поездки в более удобное время к началу и окончанию рабочего дня», - пояснили в АО «Башкортостанская ППК».

С 26 октября поезд № 7231/7230 ежедневно будет отправляться из Саранска в 8:10, прибывать на Пензу-I в 16:49, отъезжать оттуда в 17:01 и добираться до Кузнецка в 12:25.

Состав № 7247/7246 каждый день станет отправляться из Кузнецка в 16:20, прибывать на Пензу-I в 17:50, отъезжать оттуда в 17:52 и добираться до Саранска в 20:50.

Этим двум поездам назначаются дополнительные остановки Проказна, Гольцовка, Танеевка.

Поезд № 7239/7232 ежедневно станет отправляться из Саранска в 17:13, прибывать на Пензу-I в 19:37, отъезжать оттуда в 19:39 и добираться до Кузнецка в 21:09.

Состав № 7247/7246 каждый день будет отправляться из Кузнецка в 6:52, прибывать на Пензу-I в 8:22, отъезжать оттуда в 8:24 и добираться до Саранска в 11:00.

Последним двум поездам назначается дополнительная остановка Танеевка, отменяется остановка на станции Рузаевка.