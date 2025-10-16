Социальные пенсии для ряда граждан захотели увеличить вдвое

16.10.2025 | 08:44

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, в котором предлагается увеличить вдвое социальные пенсии для ряда граждан. Соответствующий документ опубликовали в базе нижней палаты парламента в среду, 15 октября.

Выплаты хотят увеличить инвалидам, детям-инвалидам, россиянам, потерявшим кормильца, ветеранам боевых действий.

«Принятие законопроекта позволит повысить уровень материальной защищенности ветеранов боевых действий и участников СВО, нуждающихся в социальных пенсиях, компенсировать утрату трудоспособности и дохода, возникшую вследствие участия в боевых действиях, создать условия для достойной социальной адаптации и интеграции участников СВО в мирную жизнь, укрепить государственные гарантии, демонстрирующие особое внимание общества к защитникам Отечества», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, повышение социальной пенсии поможет снизить уровень бедности и обеспечит достойный уровень жизни получателей.

С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии в России составляет: для инвалидов - от 7 500 до 17 648 рублей, для детей-инвалидов - 21 177 рублей, для граждан, потерявших кормильца, - 8 824 рубля.