В некоторых школах Пензы ученики бесплатно получают завтраки и обеды

18.11.2022 | 10:56

В ряде школ Пензы ученики младшего звена будут получать бесплатное питание не один, а два раза в день.

Бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1-го по 4-й класс раз в день. Средства на эти цели выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Вместе с тем бывает, что из-за пропуска детьми занятий по болезни, из-за увеличения каникулярных дней, карантинов и по другим причинам выделенные средства используются не в полном объеме. Появившиеся в результате такой экономии средства разрешено использовать на увеличение кратности бесплатного питания учеников младших классов», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Возможностью воспользовались многие школы областного центра: вместо разовой выдачи бесплатного горячего питания для младшеклассников периодически организуется двукратная. В некоторых учебных заведениях такая практика внедрена уже с сентября.

Ранее стало известно, что в Заречном с 21 ноября до конца года во всех школах учеников 1-4-х классов будут кормить бесплатно дважды в день. За счет образовавшейся экономии средств школьники станут получать как завтраки, так и обеды.