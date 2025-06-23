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Учеба

Стали известны итоги ЕГЭ-2025 по биологии и географии

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В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2025 по биологии и географии.

В основном периоде биологию сдавали 906 выпускников. 11,5% написали работы на 81 балл и выше. 2 человека показали максимально возможный результат: ученик Губернского лицея (стобалльник по химии) и ученица гимназии № 1 г. Кузнецка (у нее по химии 99 баллов).

ЕГЭ по географии сдавали 109 человек, сообщили в областном министерстве образования. Высокобалльные результаты получили 8,3% выпускников, максимум не набрал никто.

Общее число стобалльников в регионе выросло до 27.

По истории 100 баллов набрал выпускник лицея № 14, по химии - 15 человек (из гимназии № 13, Губернского лицея, лицея № 14 и др.), по литературе - выпускница школы № 60.

На профильной математике высший результат получили 2 выпускника Губернского лицея.

100 баллов по русскому языку набрали двое мальчиков (школа № 69, лицей № 73 г. Пензы) и одна девочка (школа села Татарский Канадей Кузнецкого района).

Физику на максимальный результат сдали 3 человека: ученицы школы № 8 г. Кузнецка и Губернского лицея, а также ученик школы № 74 г. Пензы.

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