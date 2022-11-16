Общество

В Заречном младшеклассников будут бесплатно кормить дважды в день

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В Заречном с 21 ноября ученики младшего звена будут бесплатно питаться в школьных столовых не один, а два раза в день.

Об этом в среду, 16 ноября, во время прямого эфира сообщил глава закрытого города Олег Климанов.

Он объяснил появившуюся возможность экономией средств, предусмотренных на питание школьников.

«Дети не всегда посещают уроки - кто-то из-за болезни, кто-то по другим причинам. На сэкономленные деньги с 21 ноября будут организованы бесплатные обеды для школьников с 1-го по 4-й класс. Дети, которые учатся в начальных классах, с 21 ноября до конца года будут получать не только завтраки, но и обеды».

Как подчеркнул Климанов, обеды будут усиленными, потому что экономия дала возможность организовать питание за этот период на сумму в размере чуть больше 3 000 рублей на каждого ученика.

По мнению главы Заречного, бесплатные школьные обеды позволят сэкономить семейный бюджет каждой зареченской семье, где есть младшеклассники.

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