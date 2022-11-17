Пензенцам рассказали, сколько бродячих собак отловлено за неделю

17.11.2022 | 17:16

В четверг, 17 ноября, в телеграм-канале портала PenzaInform.ru жительница Пензы Ангелина К. вновь подняла тему бродячих собак.

«Хожу на работу мимо 6-й гимназии. 6 собак бегают прямо по ее территории, лают, бросаются. Напротив ДМС-2 целые стаи собираются, стоит жуткий вой. Надеюсь, примут меры», - написала пензячка.

Жалуются на бездомных четвероногих и другие подписчики. «В Терновке тоже стаями бегают, бросаются на людей. При обращении в МУП ответ один: все по закону», «Заводской район. По территории больницы на Гагарина, 24, - стаи черных собак. Сопровождают пациентов», «ГПЗ. Толпы. Огромные, огрызаются. Хотя, надо сказать, попадаются чипированные».

Ответ на жалобу пензячки пришел из Центра управления регионом.

«Заявления на отлов животных без владельцев от жителей города Пензы принимаются в управлении жилищно-коммунального хозяйства (г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. № 17, эл. почта ygkh@yandex.ru) и направляются для исполнения в МУП по очистке города, где имеются бригада по отлову животных без владельцев и приют по содержанию указанных животных. Работа по отлову животных с улиц города продолжается на основании поступающих заявлений», - говорится в нем.

Согласно отчетам, с 9 по 15 ноября в Пензе отловлены 24 бездомные собаки. На тот момент в приюте находилось 56 животных, 15 после обязательных процедур возвращены в прежнюю среду обитания, 4 собаки оставались в вольерах как проявляющие агрессию.

Также в ответе особо отмечается, что животных с бирками - отметками о прохождении процедуры лишения возможности размножаться действительно не трогают.

«Действующим законодательством требования о повторном отлове стерилизованных животных без владельцев в настоящее время не установлены», - подчеркнул автор.

14 ноября в пензенском поселке Нефтяник на конечной остановке 25-й маршрутки на ребенка набросилась собака и укусила его за ногу. Мальчик проходит курс антирабической вакцинации. В тот же день и на следующий в микрорайон Заря для проведения осмотра территории выезжали специалисты по отлову бездомных собак. Проверку по факту нападения собаки на ребенка поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.