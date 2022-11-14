В Пензе на ребенка со спины набросилась бродячая собака и укусила

14.11.2022 | 10:41

Проблема бродячих собак остро стоит в Пензе давно. Периодически некоторые из них ведут себя агрессивно и бросаются на людей. Очередной такой инцидент случился в понедельник, 14 ноября, в Нефтянике.

«Моего ребенка укусила собака на конечной остановке 25-й маршрутки. Укусила в момент, когда он заходил в маршрутку (со спины), неожиданно», - рассказала жительница Пензы в чате Октябрьского района в Viber.

Женщина приложила к сообщению фотографию медицинской справки. У ребенка умеренный отек мягких тканей, поверхностная рана подколенной области с неровными краями. Ему начат курс антирабической вакцины (в Пензенской области сложилась напряженная ситуация с бешенством животных).

Пензячка указала, что местные жители неоднократно обращались в МУП по отлову бездомных животных и в ответ получали «одни отговорки». «Когда будут приняты конкретные меры???» - потребовала ответа женщина.

Ранее другая жительница на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» уже сообщала о нападении собаки на ребенка в Заре.

В мае занимавший тогда должность заместителя мэра Павел Якунин на сессии гордумы говорил депутатам, что в соответствии с федеральным законодательством бездомные собаки подлежат отлову, помещению в пункт передержки, стерилизации или кастрации и затем - выпуску на место обитания.

«Вторую сессию объясняю, что приют переполнен. Как только места освобождаются, мы помещаем на них новых отловленных животных. Я не переделаю законодательство и стрелять собак не стану до тех пор, пока в нем не будут приняты изменения», - заявил Якунин.