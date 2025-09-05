Председателя СКР заинтересовала проблема жителей села Болтино

05.09.2025 | 21:30

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушенной дорогой, ведущей в село Болтино Камешкирского района Пензенской области.

Ранее в Сети появилась информация о том, что на пути к населенному пункту местами нет асфальта, на проезжей части образовались многочисленные ямы и колеи, а во время непогоды дорогу размывает, из-за чего людям трудно ей пользоваться. Проблема существует уже 11 лет.

«Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», - сообщили в СКР.

По данному факту в региональном следственном управлении организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о ее результатах и принятом решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.