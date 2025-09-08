На ул. Мира водители незаконно занимают места для инвалидов

08.09.2025 | 14:38

В Пензе не все водители соблюдают правила, особенно когда дело касается парковки. Так, в понедельник, 8 сентября, у торгового центра на Мира, 41, места для инвалидов заняли автомобили без специальных обозначений.

На проблему в рубрику «Автохамы» пожаловался очевидец. Он прислал снимки припаркованных машин, сделанные в промежутке с 12:15 до 12:30.

«Ни у одного автомобиля нет знака «Инвалид». Мест свободных полно. Предпочитают по-хамски занять место для инвалидов. Лень пронести свою 5-ю точку на два шага дальше», - возмутился горожанин.

Он подчеркнул, что каждый из водителей-нарушителей должен понести ответственность, выплатив штраф в размере 5 000 рублей (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ).

В Пензе автоинспекторы периодически проверяют парковки для инвалидов - насколько они доступны для маломобильных людей. На тех, кто ставит машины не по правилам, составляют протоколы.