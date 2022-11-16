Общество

По факту нападения собаки на ребенка в Пензе возбуждено дело о халатности

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки, организованной по факту нападения бродячей собаки на мальчика в Пензе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по отлову и содержанию бездомных собак в Пензе.

«Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования уголовного дела будут приняты меры к установлению аналогичных фактов нападения бродячих собак на людей, а также причины и условия, приведшие к случившемуся», - заявили в информационном центре.

14 ноября в Нефтянике на конечной остановке 25-й маршрутки на ребенка набросилась собака. «Укусила в момент, когда он заходил в маршрутку (со спины), неожиданно», - рассказала мама пострадавшего.

Женщина показала фотографию медицинской справки. У ребенка умеренный отек мягких тканей, поверхностная рана подколенной области с неровными краями. Ему начат курс антирабической вакцины.

Пензячка указала, что местные жители неоднократно обращались в МУП по отлову бездомных животных и в ответ получали «одни отговорки». «Когда будут приняты конкретные меры???» - возмутилась женщина.

В понедельник и вторник, 14 и 15 ноября, в микрорайон Заря для проведения осмотра территории выезжали специалисты по отлову бездомных собак, сообщил Центр управления регионом Пензенский области. Об итогах выездов информации нет.

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