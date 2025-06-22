Появилось фото с места пожара, при котором погибла молодая пензячка

22.06.2025 | 13:53

В Пензе следователи устроили проверку по факту смерти 23-летней девушки (ранее сообщалось, что ей было 24 года) при пожаре. Трагедия произошла в ночь на 22 июня в пятиэтажном доме на улице Вадинской.

Сигнал в МЧС поступил в 02:49. Пламя охватило комнату и коридор в двухкомнатной квартире на первом этаже в 3-м подъезде. Из здания эвакуировали 12 человек. Площадь пожара составила 20 кв. м.

После ликвидации огня в квартире обнаружили тело 23-летней погибшей.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.